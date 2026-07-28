Terremoto de 7.1 sacude el sur de Japón y provoca alerta de tsunami

Un terremoto con una magnitud preliminar de 7,1 sacudió el martes 28 de julio la prefectura japonesa de Kumamoto, informó la Agencia Meteorológica de Japón (JMA, por sus siglas en inglés).

Tras el terremoto, se emitió una alerta de tsunami por una ola de 1 metro, según la JMA.

El Gobierno japonés emitió alertas sísmicas de emergencia para las prefecturas de Kumamoto, Nagasaki, Kagoshima, Fukuoka, Saga, Oita y Miyazaki, todas ellas situadas en la isla de Kyushu, al sur de Japón.

Heridos y edificios colapsados

La primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, dijo que se habían reportado varias personas heridas, edificios derrumbados e incendios tras un fuerte terremoto en el suroeste del país.

"Todavía estamos evaluando el alcance de las lesiones y los daños materiales, pero he sido informada de que ya hay varias personas heridas", dijo Takaichi.

"En algunas zonas se están produciendo cortes de electricidad e incendios, además carreteras y puentes han resultado dañados y se han derrumbado edificios", señaló.

"Varias personas" quedaron atrapadas en un centro comercial afectado por el potente terremoto en el sudoeste de Japón, luego de que un piso se desplomó, informó la televisión NHK.

La policía dijo previamente que había recibido reportes sobre lo que sonó como una explosión en el Aeon Mall, en la ciudad de Kumamoto, sin que se informara de daños o víctimas.