30 heridos tras volcamiento de bus en el redondel de Lomas de Sargentillo

Un bus de la cooperativa reina se volcó en el redondel de Lomas de Sargentillo

Una persona falleció y al menos 30 resultaron heridas tras el volcamiento de un bus de transporte interprovincial en el cantón Lomas de Sargentillo, en la provincia de Guayas. El ocurrió la mañana de este martes 28 de julio de 2026.

El siniestro ocurrió a la altura del redondel de Lomas de Sargentillo, donde un bus perdió el carril y posteriormente se volcó, según la información proporcionada por las entidades de socorro.

Tras la alerta, el ECU 911 coordinó el despliegue de unidades de la Policía Nacional, la Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE), el Ministerio de Salud Pública (MSP), CONCEGUA y el Cuerpo de Bomberos de Nobol para atender a las víctimas.

Heridos recibieron atención en el lugar

Personal de emergencia informó que las personas afectadas recibieron atención prehospitalaria en el sitio antes de ser trasladadas a diferentes casas de salud, donde continuarán con la valoración médica correspondiente.

Hasta el mediodía de este martes, las autoridades han confirmado el fallecimiento de una persona y 30 heridos como consecuencia del siniestro de tránsito. No se ha precisado el estado de salud de las víctimas ni sus identidades.

Para facilitar las labores de atención, también se coordinó el desplazamiento de una grúa pesada de la Prefectura del Guayas, para retirar el bus que quedó en mitad de la vía.

Debido al volcamiento del bus, la circulación vehicular fue suspendida por algunas horas en el sector. Sin embargo, tras el levantamiento se habilitó el paso de transporte en la vía.