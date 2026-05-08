Dos personas mueren en ataque armado en La Florida, norte de Guayaquil

Dos personas murieron y dos más resultaron heridas en un ataque armado en el ingreso a La Florida.

Dos personas murieron y dos más resultaron heridas en un ataque armado registrado la noche de este viernes 8 de mayo de 2026 en la vía Perimetral, en el norte de Guayaquil.

El ataque se registró en el ingreso a La Florida, en sentido hacia el norte de la ciudad. La Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) indicó que el hecho violento ocurrió pasadas las 16:00.

Personal de la Policía Nacional y de Criminalística llegaron al sitio y cerraron un carril de la vía. Hubo fuerte congestión vehicular en la zona por alrededor de dos horas.

Agentes de Criminalística realizaron diligencias en el lugar para recoger indicios balísticos hallados en la escena del crimen.