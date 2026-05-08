Título póstumo para Rony García, joven que murió en el choque de un bus contra su casa

La Universidad Politécnica Nacional otorgó a Rony García, su título de Ingeniero en Sistemas, tras su muerte.

La Escuela Politécnica Nacional realizó, este jueves 7 de mayo de 2026, la entrega del título póstumo en Ingeniería en Sistemas a Rony García Ruano, el joven que falleció tras un siniestro de tránsito ocurrido en el sur de Quito.

Durante la ceremonia de graduación, las autoridades universitarias entregaron el reconocimiento académico a Marcelo García, padre del joven de 27 años, quien aprovechó el acto para reiterar su pedido de justicia por la muerte de su hijo.

Además del título universitario, la institución entregó un certificado de desempeño académico de Rony, quien obtuvo una de las calificaciones más altas en el examen de autoevaluación de fin de carrera en tecnologías de la información correspondiente al período académico 2025 B.

El caso causó conmoción en la capital luego de que cámaras de seguridad registraran el momento en que un bus perdió el control y se impactó contra la vivienda de la familia de Rony García, en el sector El Conde, en el sur de la ciudad.

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Las imágenes muestran que el vehículo permaneció estacionado durante varios minutos mientras peatones y automóviles transitaban por la zona. Poco después, el bus comenzó a descender sin control por una pendiente.

En ese momento, Rony García llegaba a su vivienda. El bus se estrelló contra la estructura de la casa y provocó la muerte del joven.