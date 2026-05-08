¡La magia tomó el control! Miguelito brilló, pero Marco se quedó con el show

Miguel Estrella sorprende con un acto de magia en pleno set de ¡Ahora Caigo! Nadie se salva

El capítulo de este viernes 8 de mayo de 2026 estuvo lleno de emoción, remontadas y duelos intensos. Miguel Estrella, mejor conocido como “Miguelito el mago”, fue el gran protagonista del arranque tras sorprender con un acto de magia y demostrar que también estaba listo para competir por los premios.

Su primera víctima fue Orlando Herrera en un “Duelo Clásico”, donde Miguelito logró imponerse y sumar 25 dólares en la huella inicial. Más adelante enfrentó a Samia Alava en “Revoltillo”, un duelo muy disputado en el que el mago aprovechó sus dos vidas para mantenerse firme y avanzar. Luego encontró la huella negra y ganó 500 dólares, consolidándose como líder absoluto.

La buena racha continuó frente a Felipe Campana en “A la voz del gallo”. Aunque Felipe logró quitarle una vida y complicó el juego, Miguelito reaccionó a tiempo y volvió a imponerse. Después sumó otros 50 dólares y siguió ampliando su ventaja.

Miryam Núñez intentó frenar al líder en “Tres sin cambiar”, pero un error terminó dejándola fuera de competencia. Miguelito aprovechó el momento para sumar 150 dólares más y recuperar una vida extra, viviendo su mejor momento de la noche.

Sin embargo, cuando parecía invencible, apareció Juan José Cornejo para cambiar completamente el rumbo del juego. En “Mira y acierta”, Juan logró remontar el duelo y se convirtió en el nuevo líder. Luego añadió 25 dólares más al acumulado y se preparó para otro gran enfrentamiento.

La tensión aumentó con la llegada de Marco Maldonado, quien protagonizó uno de los mejores duelos de la noche. Marco logró quitarle una vida a Juan y terminó remontando para quedarse con el liderato. Además, en la huella consiguió una vida adicional que lo fortaleció de cara al cierre.

En la última batalla de la noche, Marco enfrentó a Karina Arguello en un decisivo “Duelo Clásico”. Con dos vidas a favor manejó mejor la presión y consiguió avanzar al “Duelo Final”. Antes de jugarlo encontró el multiplicador por dos, elevando su acumulado hasta los 1.520 dólares.

Aunque no pudo completar el reto final, Marco Maldonado cerró una destacada participación y alcanzó un acumulado total de 2.802 dólares rumbo a la gran final del ciclo 2.