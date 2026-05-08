Extorsionaban con cortes de luz: Detienen a tres hombres que fingían trabajar en la EEQ

Tres hombres, dos extranjeros y un ecuatoriano, fueron detenidos durante un operativo en Tumbaco.

Dos extranjeros y un ecuatoriano fueron detenidos en el valle de Tumbaco luego de que se hicieron pasar por funcionarios de la Empresa Eléctrica Quito (EEQ) para intimidar a moradores con cortes de energía.

El hecho ocurrió la tarde del 6 de mayo de 2026, cuando habitantes del sector alertaron a las autoridades sobre la presencia de supuestos trabajadores de la Empresa Eléctrica que realizaban presuntas amenazas para extorsionar a los habitantes.

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Tras la denuncia, miembros de la Policía Nacional acudieron a la intersección de las calles Gonzalo Pizarro y San José, donde localizaron a los tres sospechosos y les requisaron.

Durante la intervención, las tres personas no pudieron presentar documentos o credenciales que acreditaran su relación laboral con la Empresa Eléctrica Quito.

Según indicaron a los agentes, las identificaciones se habrían quedado en las oficinas de la entidad. Sin embargo, luego de verificar la información con personal oficial de la EEQ, se confirmó que ninguno de los involucrados pertenecía a la institución.

Los policías detuvieron a los tres. Además, las autoridades retuvieron dos motocicletas que utilizaban para movilizarse.