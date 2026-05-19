'Me trataron de matar y violar': joven denuncia ataque en el parque La Carolina, en Quito

La joven denunció que fue víctima de un ataque en el parque La Carolina, en el norte de la capital.

Una joven denunció que fue víctima de robo e intento de abuso sexual, además de ser atacada en el parque La Carolina, en el norte de Quito. El video se viralizó este martes 19 de mayo de 2026.

El hecho violento ocurrió el pasado 26 de febrero, pasadas las 18:00, cuando la víctima salía de su trabajo. En un video publicado en su cuenta de Instagram, la joven relató que un hombre la interceptó y la amenazó con un cuchillo, cerca de la av. Amazonas, una de las zonas más concurridas de la ciudad.

Entre lágrimas y con gran indignación, la víctima contó que el agresor se acercó con un cuchillo y primero intentó asaltarla.

Sin embargo, la situación escaló rápidamente. La joven relató que el hombre comenzó a tocarla y a hacer comentarios de carácter sexual mientras la amenazaba con el arma blanca.

Intentó violarla y la amenazó

“‘Déjate tocar un ratito’, me decía”, contó. “Yo no me iba a dejar”. La víctima explicó que en ese momento sintió miedo y quedó paralizada.

“Cuando una mujer empieza a pensar qué haría en esta situación, la respuesta es que se queda paralizada. No sabía qué hacer”, relató.

Aseguró que trató de mantenerse tranquila para evitar que el atacante reaccionara violentamente. “Le decía: ‘Mira, yo te estoy colaborando, llévate las cosas, pero no tienes por qué tocarme’”.

Según su testimonio, el hombre intentó bajarle la ropa mientras insistía en que “iban a hacer el amor”.

“¿Cómo que hacer el amor? ¿En qué cabeza tan retorcida violar a alguien a punta de cuchillo es hacer el amor?”, cuestionó.

La joven aseguró que en ese momento el agresor la amenazó directamente. “Me dijo: ‘Déjate o te mato’”, relató la joven.

La víctima forcejeó para salvar su vida en La Carolina

“Aquí nos morimos. No me voy a dejar”. La víctima contó que al sentirse vunerable y en peligro forcejeó con el agresor, este la golpeó, mientras ella intentaba defenderse. “Le rasguñé, le jalé el pelo, le di patadas… hice de todo”, relató.

Contó que durante el enfrentamiento cayó contra el pavimento y sufrió heridas en las manos y la cabeza mientras intentaba impedir que el arma la hiriera. “Yo no dejaba que el cuchillo avanzara porque ahí sí me iba a cortar”, dijo.

Finalmente logró quitarle el arma y el agresor escapó. Relató que el hombre salió corriendo por el parque y luego se subió a un bus de transporte público, llevándose las pertenencias de la joven.

“¿Dónde estaban los policías?”

En su testimonio también cuestionó la reacción de las autoridades y la demora en la atención de emergencia. Aseguró que en el parque había presencia policial y vigilancia, pero nadie intervino durante el ataque.

“Hay policías, patrullas, caballos… ¿y dónde estaban?”, cuestionó.

Según contó, varias personas la ayudaron después de que logró escapar y posteriormente fue trasladada a una casa de salud, donde recibió puntos por una herida profunda.

“Me trataron como si solo me hubieran robado”

La joven también denunció presunta revictimización durante el proceso de denuncia. Aseguró que permaneció más de cinco horas sentada, ensangrentada y esperando atención mientras se realizaban trámites para la denuncia y exámenes médicos.

“Estuve sentada en un piso cubierta de sangre por más de cinco horas”, afirmó. Además, señaló que cuando fue atendida por una doctora descubrió que el caso había sido reportado únicamente como robo.

“Yo nunca dije que me robaron. Lo que me importaba era que casi me matan y casi me violan”, sostuvo.

La víctima indicó que entregó pruebas, muestras y detalles sobre el agresor, pero siente que no existió una respuesta efectiva.

“Hay una deuda con las mujeres”

En la parte final de su mensaje, la joven aseguró que decidió contar públicamente lo ocurrido porque considera que muchas víctimas de violencia enfrentan indiferencia institucional.

“Yo salí viva de esto”, expresó. También sostuvo que existe una deuda pendiente con las mujeres que denuncian violencia y agresiones sexuales.

“Me revictimizaron una y otra vez y aun así no hicieron nada”, concluyó.