Ecuador rescata a seis menores de una red de trata de personas vinculada a secta religiosa

seis menores extranjeras fueron rescatadas en Santo Domingo de los Tsáchilas.

La Policía Nacional rescató a seis menores de edad extranjeras víctimas de una red de trata de personas presuntamente vinculada a la secta judío ortodoxa Lev Tahor, informó el Ministerio del Interior, este martes 19 de mayo de 2026.

Lev Tahor enfrenta casos por abuso sexual y malos tratos a menores en varios países como Colombia y Guatemala.

El año pasado Colombia expulsó a nueve miembros de la secta tras el rescate de 17 niños que estaban bajo su custodia.

El operativo en Ecuador se desarrolló en la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas. "Las menores fueron encontradas en un inmueble sin condiciones humanitarias adecuadas", señaló el Ministerio del Interior en X.

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En un video difundido por esa Cartera de Estado se observa a las menores cubiertas con un velo negro largo. Tras el rescate las menores fueron enviadas a Estados Unidos.

"Las investigaciones apuntan a presuntos delitos de trata de personas y explotación forzada vinculados a integrantes de la secta Lev Tahor", señaló el Ministerio.

En diciembre de 2024, 160 niños en poder de la secta Lev Tahor fueron rescatados en Guatemala. Varios de sus adeptos fueron capturados y acusados de trata, embarazo forzado y matrimonios arreglados entre menores.