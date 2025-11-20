Controlan un nuevo derrame de crudo en la Amazonía de Ecuador antes de que afecte al río Napo

Un derrame de petróleo afectó a una finca rural de la comunidad La Conde, en Orellana, este juves 20 de noviembre del 2025

Un nuevo derrame de petróleo se registró, este jueves 20 de noviembre del 2025, en la Amazonía ecuatoriana por la fuga de uno de los principales oleoductos del país en las cercanías de la ciudad de El Coca.

Según las autoridades, el derrame del crudo no logró llegar hasta el río Napo, afluente del río Amazonas. Pero afectó a una finca rural de la comunidad La Conde, de la localidad García Moreno, perteneciente a El Coca, en Orellana.

Al lugar llegaron equipos de Petroecuador para aplicar barreras de contención para evitar que el crudo llegue al río. También iniciaron labores de limpieza, con maquinaria pesada, camiones de succión y agua a presión para tratar de recuperar todo el hidrocarburo posible.

170 antorchas de gas fueron apagadas en la Amazonía

Este suceso se registró algo más de una semana después de que otro derrame de petróleo afectara al río Payamino y llegara al río Napo, también en una zona cercana a la ciudad de El Coca, según reportaron medios locales.

En la finca afectada vive una pareja de la tercera edad que sembraba cultivos en la zona y contaba con ganado que tuvo que trasladar al percibir el afloramiento del crudo.

Los dos afectados reclamaron a Petroecuador una indemnización inmediata ya que señalan que tuvieron que alquilar una nueva zona para reubicar a su ganado.

"Todos los terrenos están contaminados", lamentó Genaro Cumbicos, de 74 años, propietario de la finca afectada por el derrame de crudo, al que calificó como "un daño para toda la vida".

Su esposa, Constancia Vicente, señaló que "a simple vista se ve que está contaminado todo". "No se puede poner ahí el ganado. El agua ya no se puede utilizar y tampoco podemos sembrar nada", señaló.

Los derrames de petróleo en Ecuador, algunos de grandes proporciones y con grandes daños ambientales, han sido recurrentes en los últimos años, principalmente por roturas de los oleoductos que transportan el crudo extraído de los pozos en la Amazonía.

La exportación de petróleo es unos de los principales pilares de la economía ecuatoriana, al producir alrededor de 470 000 barriles al día, de los que aproximadamente un 70% están destinados al exterior, con ingresos aproximados de unos 10 000 millones de dólares al año, según el precio del barril.