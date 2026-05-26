Descubren nueva especie de pulpo en las profundidades de Galápagos

Especie de pulpo descubierto en Galápagos evidencia la importancia de la ciencia para la conservación marina

Una expedición científica internacional confirmó el descubrimiento de una nueva especie de pulpo en la Reserva Marina de Galápagos.

La especie, denominada Microeledone galapagensis, fue hallada cerca de la isla Isla Darwin a una profundidad de 1.768 metros.

Un hallazgo en aguas profundas

El pequeño pulpo azul fue identificado durante una expedición realizada por científicos internacionales junto a la Dirección del Parque Nacional Galápagos y la Fundación Charles Darwin.

La investigación se desarrolló a bordo del buque científico E/V Nautilus.

Según los investigadores, el animal llamó la atención por sus características físicas únicas, lo que llevó posteriormente a realizar análisis especializados que confirmaron que se trataba de una especie desconocida para la ciencia.

Conservación marina

Especialistas destacan que este descubrimiento refuerza la importancia de la investigación científica para comprender los ecosistemas marinos profundos de Galápagos.

Además, el hallazgo aporta nueva información sobre la biodiversidad de una de las reservas marinas más importantes del planeta y fortalece los esfuerzos de conservación en aguas ecuatorianas.