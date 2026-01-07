Denuncian tenencia de animales silvestres en vivienda de Quito

Una persona golpea a una tortuga terrestre en el patio de una vivienda, en Quito.

Un video ciudadano captó el momento en que una persona empuja con una escoba a una tortuga en el patio de una vivienda. El hecho ocurrió este miércoles 7 de enero del 2026 en el norte de Quito.

El clip se grabó en el sector de El Batán Alto y fue compartido a Teleamazonas.com. En él se observa que la persona intenta que la tortuga ingrese al patio de la vivienda. Para lograrlo la golpea con una escoba, y luego la empuja con ambas manos.

Según el usuario, esta no es la primera vez que observa una tortuga en esa vivienda. Indicó que el mes anterior ya captó a otro animal de la misma especie, pero de mayor tamaño.

El Código Orgánico del Ambiente (COA) y el Código Orgánico Integral Penal (COIP) en Ecuador sancionan la tenencia ilegal de fauna silvestre con penas que van desde multas y trabajo comunitario hasta cárcel de uno a tres años.

Las penas son más altas si se trata de especies listadas como amenazadas, en peligro de extinción o migratorias. En este caso la multa puede alcanzar hasta los 200 salarios básicos unificados.

Para denunciar la tenencia de animales silvestres puede hacerlo a través del Servicio Integrado de Seguridad ECU 911. El sistema derivará la denuncia a la Unidad de Policía del Medio Ambiente, para el procedimiento correspondiente.