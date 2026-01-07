Niña de dos años rescatada de hostal en condiciones insalubres en el Centro Histórico de Quito

En el mega operativo Pandora I que ejecutó la Policía Nacional, con la presencia del ministro del Interior John Reimberg, en el Centro Histórico de Quito se rescató una menor de dos años en condiciones de vulnerabilidad en el interior de un hotel.

El hostal ubicado en las calles Esmeraldas y Vargas fue intervenido por las autoridades que encontraron a la menor en condiciones de riesgo por la insalubridad y desorden en el establecimiento.

Tras el rescate de la niña la Intendencia clausuró de manera inmediata el lugar.

Las autoridades entrevistaron a la madre de la menor, quien admitió el consumo de estupefacientes. Por su parte, el padre de la menor, de origen extranjero, fue trasladado a las oficinas de Migración, por encontrarse en situación irregular en el país.

La Dirección Nacional de Policía Especializada para Niños, Niñas y Adolescentes (Dinapen) que intervino en este hecho señaló que la menor fue entregada de manera temporal a su abuela materna, hasta que las autoridades competentes resuelvan la situación legal y tenencia de los padres.

Resultados operativo Pandora I

El operativo Pandora I desplegó más de 390 servidores policiales en el Distrito Manuela Sáenz, en los sectores del bulevar 24 de Mayo, Plaza del Teatro, Santo Domingo y San Juan (Puente del Guambra).

Los resultados son: