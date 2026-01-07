Pasos para exonerar del pago del impuesto predial a adultos mayores en Quito

Los adultos mayores pueden acceder a la exoneración del pago del impuesto predial.

Los adultos mayores pueden acceder a la exoneración del impuesto predial. Según el Municipio de Quito, este beneficio aplica a quienes cumplieron 65 años hasta el 31 de diciembre del año anterior a su solicitud.

A partir del jueves 1 de enero de 2026 comenzó el cobro del impuesto predial, que es un tributo que deben pagar los propietarios de bienes inmuebles.

Sin embargo, los adultos pueden obtener la exoneración del pago del impuesto predial siguiendo los siguientes pasos:

El trámite se puede realizar por dos vías, según el año al que corresponda la exoneración. Si la solicitud es para el año en curso, el proceso se puede gestionar de forma totalmente en línea.

Para ello, las personas interesadas deben contar con su usuario activo en el Portal de Servicios Municipales y tener aprobado el acuerdo de responsabilidad y uso de medios electrónicos.

Dentro del portal, dirigirse a la sección de ‘Más visitados’.

Ingresar al portal tributario con sus credenciales .

. Seleccionar la opción ‘Declaración en línea Adulto Mayor’.

Municiío de Guayaquil logró recaudar 2 millones de dólares en impuestos en 2026

El sistema mostrará automáticamente los predios registrados a nombre del solicitante. Durante el proceso, se solicitará el registro de datos personales, así como información relacionada con ingresos y patrimonio.

En el caso de solicitudes correspondientes a años anteriores, el trámite se realiza de manera presencial en los Puntos Únicos de Atención, ubicados en los balcones de servicios del Municipio de Quito.

La exoneración del Impuesto Predial puede ser total cuando los ingresos mensuales del solicitante no superan el equivalente a cinco Salarios Básicas Unificadas (SBU) o cuando su patrimonio no excede las 500 SBU.

Si estos valores son superados, el impuesto a pagar se calculará de manera proporcional al excedente.