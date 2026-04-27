Descubren en el Yasuní una nueva especie de araña que se camufla como hormiga

Científicos describieron una nueva especie de araña que imita a hormigas para cazar y evitar depredadores . Fue encontrada en la Amazonía ecuatoriana, según informó el Instituto Nacional de Biodiversidad (Inabio).

La nueva especie se denomina Aphantochilus rainbow, y la hallaron en el Parque Nacional Yasuní, uno de los lugares más biodiversos del mundo.

La especie fue encontrada en el Yasuní

Este hallazgo, desarrollado por David R. Díaz-Guevara, Adrián Troya y Mariela Dominguez, representa "el primer registro del género Aphantochilus en Ecuador".

La nueva especie Aphantochilus rainbow fue encontrada en la copa de los árboles del Yasuní mediante una técnica especializada de nebulización de dosel.

La araña presenta características únicas

Fue nombrada en honor a la emblemática banda de rock Rainbow y alude a los llamativos tonos iridiscentes de sus ejemplares.

Aphantochilus rainbow presenta características únicas que la diferencian de otras especies del mismo género, como un cuerno dorsal curvado y sin espinas, un émbolo pequeño y una apófisis femoral con una espina.