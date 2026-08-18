Dos osos andinos sorprenden a conductores en la vía a Papallacta

Una escena poco común sorprendió a quienes circulaban por la vía a Papallacta: dos osos andinos aparecieron cerca de la carretera y rápidamente captaron la atención de los conductores.

El avistamiento hizo que varias personas descendieran de sus vehículos para tomar fotografías y videos de los animales, que permanecían en el sector.

Aunque encontrarlos tan cerca puede resultar sorprendente, su presencia en esta zona no es extraña. El oso andino habita los páramos y bosques de los Andes y existen registros de ejemplares en Papallacta y zonas cercanas al Parque Nacional Antisana.

¿Qué hacer si encuentra un oso andino?

La recomendación más importante es observarlo a distancia y evitar acercarse o interferir con su recorrido.

En la carretera Pifo-Papallacta se han registrado anteriormente encuentros con osos y otros animales que atraviesan la vía.

Bajar del vehículo para acercarse o conseguir una fotografía puede representar un riesgo tanto para las personas como para los animales.

Una especie en peligro en Ecuador

El oso andino (Tremarctos ornatus) es el único oso que habita en Sudamérica y en Ecuador está catalogado En Peligro. Las estimaciones citadas en documentos oficiales señalan que existirían menos de 2 500 individuos adultos en el país.

También cumple un papel fundamental en los ecosistemas, al alimentarse y desplazarse por grandes extensiones contribuye a la dispersión de semillas y regeneración de los bosques, razón por la que incluso es conocido como el “jardinero del bosque”.

Así que si uno aparece en el camino, la mejor fotografía es la que se toma manteniendo la distancia y respetando su espacio.