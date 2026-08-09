Del mar al mercado negro: así se venden por miles de dólares las especies ecuatorianas

Iguana rosada y pepinos de mar son parte del tráfico ilegal de especies hacia Asia.

Mientras un turista visita Galápagos para fotografiar una iguana marina, las mafias la ven como un negocio.

Este 2026 hubo conmoción en Ecuador por la detección de tráfico de 12 iguanas marinas y la salida ilegal de 510 pepinos de mar, dos casos que revelan cómo las especies más emblemáticas del país terminan en mercados clandestinos de otros continentes.

Según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc), este es uno de los mercados ilícitos más rentables del mundo y genera entre USD 7 000 y 23 000 millones al año.

Galápagos, en la mira del tráfico internacional

El Ministerio del Ambiente confirmó, el 19 de mayo de 2026, que investiga una presunta red internacional dedicada al tráfico de iguanas marinas, una especie que solo existe en Galápagos.

Los animales fueron encontrados, el 19 de mayo de 2026, en el aeropuerto José Joaquín de Olmedo, ocultos en equipajes y uno murió durante el traslado, un caso que volvió a evidenciar el interés de organizaciones criminales por la fauna ecuatoriana.

Las islas donde comienza la ruta del tráfico

La ruta del tráfico ilegal de especies incluye a Galápagos. En el siguiente mapa se muestra las islas, donde habitan algunas de las especies endémicas que hoy están en la mira de las redes de tráfico de fauna.

Islas donde habitan algunas de las especies que son traficadas desde Galápagos a Asia. Fuente: Ministerio de Ambiente.

Imagen creada con IA

Una iguana marina puede costar miles de dólares

Aunque la venta de iguanas marinas es ilegal, organizaciones como Traffic y WWF advierten que especies extremadamente raras pueden alcanzar precios de entre USD 5 000 y USD 20 000 por ejemplar en el mercado negro internacional, especialmente entre coleccionistas de mascotas exóticas en Europa y Asia. Su rareza incrementa su valor.

Por ejemplo, la iguana rosada de Galápagos habita en las laderas del volcán Wolf, en la Isla Isabella, y es una especie que cuenta con muy pocos ejemplares de adultos. Esta puede llegar a costar hasta USD 200 000 en el mercado del tráfico, en Asia.

Iguana rosada de Galápagos en su hábitat. Mongabay

El negocio detrás de los pepinos de mar

Los pepinos de mar son considerados un producto de lujo en varios países asiáticos por su uso gastronómico y en la medicina tradicional.

Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y estudios sobre comercio pesquero, un kilogramo seco de algunas especies puede superar los USD 300, e incluso alcanzar valores cercanos a USD 500, dependiendo de su calidad y origen.

Pepinos de mar rescatados del tráfico de especies. Parque Nacional Galápagos

No solo se trafican reptiles y especies marinas

Datos del Ministerio de Ambiente, del 30 de marzo de 2026, muestran que entre los animales más traficados en Ecuador también están loros, guacamayos, monos, tortugas, boas y felinos silvestres. Muchos son capturados cuando aún son crías y trasladados en condiciones que provocan una alta mortalidad antes de llegar a sus compradores.

¿Qué dice la ley ecuatoriana?

El artículo 247 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) sanciona con uno a tres años de prisión a quienes capturen, transporten, comercialicen o trafiquen especies silvestres protegidas. Si el delito afecta a especies amenazadas o se comete dentro de áreas protegidas, las investigaciones pueden incorporar otros delitos ambientales.

Artículo del COIP donde se tipifica la sanciona con uno a tres años de prisión a quienes capturen, transporten, comercialicen o trafiquen especies silvestres protegidas. COIP

Las mafias aprovechan la alta demanda internacional

Detalle de animales traficados desde Galápagos y la pena por hacerlo. Fuente: COIP y Ministerio de Ambiente. Imagen generada con IA

Expertos en conservación advierten que detrás de cada decomiso suele existir una red organizada que involucra captadores, transportistas y compradores en distintos países. El uso de encomiendas, equipajes y envíos internacionales es una de las modalidades más detectadas por las autoridades ecuatorianas.