¿Cuántos flamingos hay en las Islas Galápagos?; estos son los datos del último censo

Técnicos evaluaron las condiciones de vida de los flamingos en las Islas Galápagos.

El censo de 2025 sobre la población de flamingos que habitan en las Islas Galápagos determinó que en todo el archipiélago existen 246 ejemplares de esta especie. El Ministerio de Ambiente y Energía informó los resultados este martes 9 de noviembre del 2025.

Según la entidad, tras el monitoreo técnico realizado con la Dirección del Parque Nacional Galápagos se determinó que la población de flamingos se ha mantenido estable en el último año.

El registro simultáneo inició a las 05:30 hora local con el desplazamiento del personal técnico y guardaparques hacia los sitios de presencia de la especie. El conteo de las aves se realizó cerca de las 10:00 con un protocolo que evita duplicaciones y garantiza datos precisos, detalló el Ministerio.

Los flamingos habitan principalmente en las lagunas de las Islas Galápagos. Cortesía MAE

Anotó que en esta edición se contabilizaron 246 flamingos en 22 lagunas índice, de los cuales 224 son adultos, ocho juveniles y catorce indeterminados.

El censo arrojó que el sector de Quinta Playa fue el punto con mayor cantidad de flamingos. En la zona hay 162 individuos registrados.

Según la entidad, el resultado de 2025 se mantiene en el promedio de la última década que es de 230 individuos.

Apuntó que la estabilidad observada evidencia que las condiciones ambientales recientes, particularmente los niveles adecuados de agua y la disponibilidad de alimento en las lagunas monitoreadas históricamente, han favorecido la permanencia de la especie.

Los censos, que se realizan dos veces al año, recopilan además información sobre el estado de los nidos, la presencia de otras aves costeras y las características físico-ambientales de las lagunas, como nivel y turbidez del agua.

Este seguimiento permanente permite identificar riesgos, anticipar posibles amenazas asociadas a variaciones ambientales o a la presencia de especies introducidas, y ajustar oportunamente las estrategias de manejo.