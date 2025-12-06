Ministerio de Ambiente inicia investigación por la muerte de un oso de anteojos en Ecuador

Un oso de anteojos fue hallado muerto por la comunidad en Morona Santiago.

Un oso de anteojos fue hallado muerto en la comunidad de Chiriapa Amazonas, en la provincia amazónica de Morona Santiago. El Ministerio de Ambiente y Energía (MAE) informó este sábado 6 de diciembre que abrió una investigación por este caso.

Tras la denuncia ciudadana, la entidad gubernamental activó el protocolo de atención para fauna silvestre. Las autoridades recibieron fotografías del hecho que son analizadas.

De manera preliminar se ha levantado la información en coordinación con la Unidad Nacional de Investigación de Delitos Contra el Ambiente y la Naturaleza (Unidcan). Aún no se han identificado las causas del hecho y sus "posibles responsables".

Este hecho causó conmoción en redes sociales luego de la difusión de imágenes del oso tendido en el suelo. Se trata de un animal silvestre de gran tamaño.

El oso de anteojos es una especie en peligro de extinción, según el Libro Rojo de Mamíferos de Ecuador. Habita en los bosques subtropicales, templados, altoandinos y páramos de la Sierra, Amazonía y estribaciones de los Andes, y su población se ha visto disminuida por la pérdida de su hábitat y principalmente por la cacería ilegal.

Dañar a uno de estos animales es un delito tipificado en al artículo 247 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) donde consta una sanción de hasta tres años de cárcel.