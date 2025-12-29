Proyectos de riego por 6,5 millones de dólares avanzan en la Sierra Centro

El objetivo es crear proyectos de riego en las comunidades de la Sierra Centro

Durante el segundo semestre de 2025, el Ministerio de Ambiente y Energía emitió viabilidades técnicas, informes de pertinencia e informes de concordancia para once proyectos de riego presentados por las prefecturas de Cotopaxi, Tungurahua y Chimborazo, en el marco del Plan Nacional de Riego y Drenaje 2021–2026.

Las iniciativas, que suman una inversión de USD 6’536.660,63, corresponden a procesos de inversión y preinversión orientados al fortalecimiento de sistemas de riego en la Sierra Centro. Según la cartera de Estado, la revisión técnica se realizó conforme a la normativa vigente para habilitar el traspaso de recursos a los Gobiernos Autónomos Descentralizados Provinciales.

De acuerdo con los informes aprobados, más de 8.600 habitantes de estas tres provincias serán beneficiados de manera directa y se intervendrán aproximadamente 1.200 hectáreas de terrenos agrícolas, con el objetivo de mejorar la disponibilidad de agua para la producción campesina y enfrentar los efectos del cambio climático.

La distribución de los recursos por provincia es la siguiente: Cotopaxi recibirá USD 1’849.695,53 para proyectos de riego tecnificado, embalses y mejoramiento de reservorios comunitarios. Chimborazo contará con USD 2’133.338,03, destinados al estudio de factibilidad y al diseño definitivo del sistema de riego Chambo–Guano–Los Chingazos. En Tungurahua se asignaron USD 2’553.627,07 para la implementación y rehabilitación de sistemas de riego tecnificado, acequias y canales principales en varios cantones.

Con la aprobación de los informes de concordancia correspondientes a 2025, el Ministerio habilitó la transferencia de los recursos asignados por la competencia de riego y drenaje hacia las prefecturas, como parte del proceso de descentralización establecido en la normativa nacional.

Los proyectos se enfocan en mejorar la cobertura y eficiencia del riego, un componente clave para la productividad agrícola de la Sierra Centro y para la sostenibilidad de la economía familiar campesina.