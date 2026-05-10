Un delincuente abatido y dos aprehendidos en intento de robo en Urdesa, norte de Guayaquil

Uno de los dos aprehendidos tras intentar robar una vivienda en Urdesa, norte de Guayaquil.

Momentos de zozobra vivieron los habitantes de Urdesa, norte de Guayaquil. Este 9 de mayo, en horas de la tarde, tres sujetos intentaron ingresar a una vivienda para robar.

La Policía Nacional recibió la alerta a través del sistema de monitoreo de Segura EP, y se desplazó al sitio. Una vez allí, se registró un enfrentamiento entre los uniformados y los delincuentes, que terminó con uno de los antisociales abatido.

Así lo confirmó el ministro del Interior, John Reimberg, en sus redes sociales, quien además informó que los otros dos sujetos fueron aprehendidos.

Uno de ellos registra más de 10 antecedentes penales desde 1995, por distintos delitos desde robo, tenencia de armas, asociación ilícita y homicidio simple.

En reiteradas ocasiones, Reimberg ha cuestionado la inmediata liberación de los detenidos, por parte de la justicia.

En este caso, el aprehendido registra un amplio historial delictivo, por lo que la Policía pide que sobre él caiga todo el peso de la ley.