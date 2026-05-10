Tres claves para ahorrar en el regreso a clases en la región Costa y Galápagos

El regreso a clases puede significar un gasto para las familias si no se ha realizado un presupuesto adecuado.

El inicio del año lectivo 2026-2027 en el régimen Costa-Galápagos, previsto de forma escalonada desde el 4 de mayo, representa uno de los períodos de mayor movimiento económico para los hogares ecuatorianos.

La compra de útiles escolares, mochilas, uniformes, zapatos y equipos tecnológicos se convierte en una de las principales prioridades familiares durante esta temporada.

Según cifras del sistema educativo fiscal, más de 1,8 millones de estudiantes, cerca de 83 000 docentes y 7 572 instituciones educativas forman parte del regreso a clases en esta región.

1. Compare precios antes de comprar

Uno de los principales consejos es no realizar todas las compras en el primer local disponible.

Expertos recomiendan comparar precios en papelerías, mercados, cadenas comerciales y plataformas digitales para encontrar mejores opciones en mochilas, cuadernos, zapatos y uniformes.

Además, sugieren aprovechar promociones y descuentos por temporada escolar.

2. Reutilice materiales del año anterior

Revisar qué útiles escolares todavía pueden utilizarse ayuda a reducir gastos.

Carpetas, reglas, mochilas, loncheras y ciertos cuadernos parcialmente usados pueden servir para el nuevo período lectivo.

La reutilización también ayuda a disminuir el desperdicio y fomentar hábitos de consumo responsable en niños y adolescentes.

3. Haga una lista y establezca un presupuesto

Elaborar una lista con lo realmente necesario evita compras impulsivas.

Los especialistas recomiendan definir un monto máximo de gasto y priorizar artículos indispensables antes de adquirir productos adicionales o de marca.

También aconsejan evitar endeudarse innecesariamente durante la temporada escolar.

Gastos escolares aumentan en temporada

El regreso a clases suele dinamizar el comercio en Ecuador, especialmente en ciudades de la Costa como Guayaquil, Manta y Santo Domingo.

Sin embargo, organizaciones de consumidores recomiendan a las familias analizar precios y evitar compras apresuradas para proteger la economía del hogar.

Comercio activa promociones escolares

Especialistas en planificación financiera recomiendan organizar las compras con anticipación para evitar gastos innecesarios y proteger la economía familiar.

Durante esta temporada, distintas cadenas comerciales y almacenes activan campañas enfocadas en facilitar las compras escolares.

La iniciativa incluye descuentos adicionales, programas de fidelidad y actividades recreativas para niños y adolescentes.

Más planificación y menos gastos innecesarios

Expertos coinciden en que el regreso a clases ya no implica únicamente adquirir productos escolares, sino también planificar mejor el presupuesto del hogar.

El objetivo, señalan, es convertir esta temporada en un proceso más ordenado y eficiente para las familias ecuatorianas.