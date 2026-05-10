Rusia aplica por primera vez vacuna personalizada contra el cáncer; ¿cómo funciona?

Rusia dio un nuevo paso en el desarrollo de tratamientos oncológicos al aplicar por primera vez una vacuna personalizada contra el cáncer denominada NeoOncovac, a un paciente diagnosticado con melanoma cutáneo.

El anuncio fue realizado por el Ministerio de Salud ruso en abril de 2026. El tratamiento se aplicó a un hombre de 60 años, oriundo de la región de Kursk, quien recibió una terapia desarrollada específicamente a partir de las características genéticas de su tumor.

Aunque se la conoce como 'vacuna', NeoOncovac no busca prevenir el cáncer, sino tratar a pacientes que ya padecen la enfermedad. El medicamento utiliza tecnología de ARN mensajero (ARNm), combinada con inmunoterapia.

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El objetivo del tratamiento es estimular el sistema inmunológico para que reconozca y destruya las células cancerígenas mediante proteínas diseñadas de forma personalizada según el perfil genético del tumor de cada paciente.

¿Cómo funciona una vacuna de ARNm?

Las vacunas de ARNm funcionan mediante la administración de fragmentos de material genético que instruyen a las células a producir una proteína específica, con el objetivo de que el sistema inmunitario la reconozca y responda frente a ella.

En el caso de las oncovacunas rusas, el Centro Nacional de Investigación Médica Radiológica de Rusia explica que las vacunas se diseñan a partir del perfil genético del tumor de cada paciente para enseñar al sistema inmunitario a reconocer y destruir células tumorales.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), esta enfermedad es una de las principales causas de muerte en el mundo y que causó cerca de 10 millones de fallecimientos en 2020, casi una de cada seis muertes. Los tipos más comunes son los cánceres de mama, pulmón, colon y recto y próstata.