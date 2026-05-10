La Policía confirma atentado contra vivienda de alcaldesa de Archidona

La alcaldesa de Archidona, Amada Grefa, en un evento el 4 de mayo de 2026.

Medios de Napo informaron desde la mañana del 9 de mayo sobre un presunto atentado contra la vivienda de la alcaldesa de Archidona, Amada Grefa.

En las imágenes captadas por cámaras de videovigilancia, cerca de las 00H10, se observa a dos sujetos a bordo de una motocicleta circular por el sector donde vive la autoridad municipal y disparar en repetidas ocasiones.

Minutos después, se ve a moradores del sector corriendo por la calle donde está la vivienda de la alcaldesa.

Esto ocurrió minutos antes de que Grefa participara en un evento por los 21 años de aniversario de la organización Unkispu de la localidad. Hasta el momento, ni la alcaldesa ni el Municipio se han pronunciado sobre el hecho.

La Policía investiga el ataque

La Policía Nacional del Ecuador confirmó que recibió la alerta del ECU 911 sobre el atentado y desplazó a varios uniformados al sitio.

Personal policial tomó procedimiento y activó a las unidades especializadas de la institución, para iniciar las respectivas investigaciones.

De manera preliminar, se encontraron siete casquillos en el lugar.

La Policía trabaja ahora en esclarecer este hecho y ubicar a los posibles responsables.