Rescatan a un tigrillo durante allanamiento en El Coca; un hombre fue procesado

Un tigrillo fue rescatado por las autoridades en El Coca.

Un tigrillo que permanecía en cautiverio de manera ilegal en una vivienda de El Coca, Francisco de Orellana, fue rescatado.

Las autoridades indicaron que se trata de un ocelote, también conocido como Leopardus pardalis.

La especie fue encontrada durante un operativo entre la Unidad Nacional de Investigación de Delitos Contra el Ambiente y la Naturaleza, Fiscalía, Criminalística y el Ministerio de Ambiente y Energía.

Hay un detenido para investigaciones

De acuerdo con información policial, la intervención se realizó en el marco de una investigación relacionada con presuntos delitos contra la fauna silvestre.

Tras la diligencia, el tigrillo catalogado como "especie casi amenazada" en la Lista Roja de conservación fue tomado por autoridades ambientales para su valoración médica y custodia.

Como resultado, autoridades informaron sobre un hombre aprehendido. Se trata de Roy C., investigado por su presunta vinculación con un delito contra la flora y fauna silvestres.