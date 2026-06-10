El Niño: 17 provincias de Ecuador aún no presentan planes de acción

Asamblea exige planes urgentes ante la llegada de El Niño

La posible llegada del fenómeno de El Niño vuelve a encender las alertas en Ecuador y las autoridades de la Asamblea Nacional recibieron a la secretaria nacional de Gestión de Riesgos, Carolina Lozano, este miércoles 10 de junio del 2026.

La Asamblea Nacional exhortó a gobiernos provinciales, cantonales y parroquiales a entregar de forma inmediata sus planes de acción, luego de conocerse que cientos de jurisdicciones declaradas en alerta amarilla aún no han presentado las medidas de prevención requeridas.

17 provincias sin planes de prevención

Un total de 17 provincias, 143 cantones y 491 parroquias consideradas vulnerables ante los posibles efectos del fenómeno de El Niño no han entregado sus planes de acción a la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos.

La información fue expuesta durante una sesión de la Comisión de Soberanía, Integración y Seguridad Integral de la Asamblea Nacional.

Lozano, explicó que estos documentos son fundamentales para identificar las zonas más expuestas, las condiciones geográficas, la población vulnerable y las acciones previstas para enfrentar posibles emergencias.

Además, deben incluir protocolos, presupuestos, campañas informativas y mecanismos de respuesta.

Asamblea fija plazos urgentes para autoridades locales

Durante la sesión, la presidenta de la comisión legislativa, Inés Alarcón, manifestó su preocupación por el incumplimiento de los gobiernos autónomos descentralizados.

Recordó que las autoridades locales tenían un plazo de 30 días para entregar estos planes; conforme a una resolución emitida el pasado 23 de mayo el plazo vence el 23 de junio.

Según Alarcón, la falta de estos instrumentos limita la capacidad de reacción ante posibles emergencias y retrasa las acciones preventivas que buscan reducir el impacto de eventos climáticos sobre la población.

Lecciones del 2025: Un balance que preocupa

Como parte de su informe semestral, Lozano presentó cifras relacionadas con los eventos adversos registrados en el país.

Durante el segundo semestre de 2025 se contabilizaron 3 984 emergencias, entre fenómenos naturales y eventos provocados por actividades humanas, que dejaron más de 58 000 personas afectadas.

Respecto a la temporada invernal, señaló que en 2025 se registraron 4 444 eventos adversos, con un saldo de 58 fallecidos, 158 heridos y más de 318 000 personas afectadas.

Además, más de 73 000 familias sufrieron impactos por inundaciones, deslizamientos y otros fenómenos asociados a las lluvias.

Capacitación en gestión de riesgos

Las autoridades informaron además que durante 2025 se capacitó a 148 735 personas en temas relacionados con gestión de riesgos.

También se conformaron 34 nuevos comités comunitarios y se fortalecieron otros 53 con el objetivo de mejorar la preparación de las comunidades frente a posibles emergencias.

Al finalizar la sesión, la Comisión de Seguridad de la Asamblea exhortó a los gobiernos provinciales, municipales y parroquiales que permanecen en alerta amarilla a remitir de manera urgente sus planes de acción ante la posible llegada del fenómeno de El Niño.