EN VIVO | Barcelona SC vs. Liga de Quito por la fecha 22 de la ligaPro
Barcelona recibe a Liga de Quito en estadio Monumental, en Guayaquil, este domingo 26 de julio de 2026, por la fecha 22 de la LigaPro.
Barcelona SC enfrenta a Liga de Quito en el estadio Monumental por la fecha 22 de la LigaPro.
Barcelona SC
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Actualizado:
26 jul 2026 - 19:48
Liga de Quito visita a Barcelona SC la noche de este domingo 26 de julio del 2026, en busca de los tres puntos que le permitan salir de la mala racha de los último encuentros.
Barcelona, por su parte, llega con la derrota ante Universidad Católica y dará pelea para hacer respetar su localía.
Minuto a minuto:
Minuto 31
19:47
Michael Estrada busca el gol para LDU
Liga de Quito genera peligro en el área de Barcelona con Michael Estrada que pateó desde el costado derecho, pero el esférico se perdió por encima del arco.
Minuto 15
19:32
Barcelona cerca del gol
La primera llegada clara de Barcelona a los 15 minutos del primero tiempo. El balón topó en el travesaño y el marcador sigue 0-0.
Minuto 0
19:17
Empieza el partido
Se mueve el balón en el estadio Monumental.
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