EN VIVO | Barcelona SC vs. Liga de Quito por la fecha 22 de la ligaPro

Barcelona SC enfrenta a Liga de Quito en el estadio Monumental por la fecha 22 de la LigaPro.

Liga de Quito visita a Barcelona SC la noche de este domingo 26 de julio del 2026, en busca de los tres puntos que le permitan salir de la mala racha de los último encuentros.

Barcelona, por su parte, llega con la derrota ante Universidad Católica y dará pelea para hacer respetar su localía.

Minuto a minuto:

Michael Estrada busca el gol para LDU Liga de Quito genera peligro en el área de Barcelona con Michael Estrada que pateó desde el costado derecho, pero el esférico se perdió por encima del arco.

Barcelona cerca del gol La primera llegada clara de Barcelona a los 15 minutos del primero tiempo. El balón topó en el travesaño y el marcador sigue 0-0.

