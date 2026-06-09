Producción petrolera de Ecuador aumenta con dos nuevos pozos que suman más de 3 800 barriles diarios

El pozo Sacha, en la Amazonía ecuatoriana, aporta 1 200 barriles de petróleo diarios.

La producción petrolera de Ecuador registró un incremento en tras la incorporación de nuevos pozos en los campos Sacha y Auca, dos de las áreas hidrocarburíferas más importantes del país.

El más reciente resultado corresponde al pozo Sacha-408, que entró en operación en el campo Sacha, ubicado en la provincia de Orellana, detalló el Ministerio de Ambiente y Energía este martes 9 de junio de 2026.

Según esa cartera de Estado, el pozo actualmente aporta 1 205 barriles de petróleo por día a la producción nacional.

Durante las pruebas iniciales, el pozo produjo 114 barriles diarios. Sin embargo, tras los trabajos técnicos realizados y las condiciones favorables del yacimiento, la producción aumentó progresivamente hasta superar los 1 200 barriles diarios.

Este incremento se suma a los resultados alcanzados con el pozo Auca-141H, cuya producción alcanza aproximadamente 2 600 barriles por día.

Con ambos proyectos, la producción petrolera nacional incorpora más de 3 800 barriles diarios adicionales, fortaleciendo la extracción de crudo en la Amazonía ecuatoriana.

Sacha mantiene su importancia estratégica

El campo Sacha continúa siendo uno de los activos petroleros más relevantes del país debido a su aporte histórico a la producción nacional. Las nuevas perforaciones y actividades exploratorias buscan optimizar el rendimiento de los reservorios existentes y aumentar la recuperación de hidrocarburos.

Las autoridades destacaron que el petróleo extraído del pozo Sacha-408 posee una gravedad de 32 grados API, característica que facilita su producción y comercialización en los mercados internacionales.