Tres cambios que trae la reforma al Código del Ambiente 

La iniciativa, impulsada por la Comisión de Biodiversidad y presentada por la legisladora Katherine Pacheco (ADN), modifica varios artículos del Libro IV del Código Orgánico del Ambiente para actualizar la política climática del país y alinearla con los compromisos internacionales asumidos por Ecuador, como el Acuerdo de París.

Se fortalece la gestión del cambio climático Uno de los principales cambios establece que los instrumentos de planificación climática deberán contar con mecanismos de seguimiento, evaluación y actualización una vez concluya su vigencia. La reforma también busca fortalecer la coordinación entre las instituciones responsables de implementar la política climática nacional. El Registro Nacional de Cambio Climático queda incorporado en la ley La normativa consolida el Registro Nacional de Cambio Climático como la plataforma oficial para recopilar y dar trazabilidad a la información relacionada con emisiones de gases de efecto invernadero, acciones de mitigación y adaptación, así como otros datos vinculados a la política climática del país. Se crea una base legal para mecanismos de carbono La reforma incorpora una base jurídica para que Ecuador participe en instrumentos de cooperación climática y mecanismos de carbono. Además, incluye por primera vez referencias al tratamiento de las pérdidas y daños ocasionados por los efectos del cambio climático dentro del marco legal nacional.

La reforma pasa al Ejecutivo

El proyecto fue aprobado en segundo debate con 82 votos y será remitido al presidente Daniel Noboa para su sanción o eventual objeción, conforme al trámite previsto en la Constitución. Durante el debate, sus impulsores señalaron que la reforma busca modernizar el marco jurídico ambiental y fortalecer la respuesta del Estado frente a los efectos del cambio climático.