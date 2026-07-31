Lluvias y tormentas marcarán el primer fin de semana de agosto en Ecuador

Lluvias, tormentas marcarán el clima este fin de semana en Ecuador

El primer fin de semana de agosto estará acompañado por lluvias y tormentas en varias regiones del país, según el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi).

Según el pronóstico, las condiciones climáticas se extenderán desde las 18:00 del 31 de julio hasta las 22:00 del 3 de agosto, siendo los días 2 y 3 de agosto cuando se presenten los fenómenos de mayor intensidad.

Las autoridades alertan que las precipitaciones podrían provocar acumulación de agua en viviendas, negocios y caminos ubicados en zonas vulnerables.

Además, existe la posibilidad de que las vías registren complicaciones debido al agua estancada, caída de árboles y bancos de niebla, lo que podría dificultar la movilidad.

Durante este periodo también se prevé la presencia de tormentas eléctricas acompañadas de ráfagas de viento fuerte, además del riesgo de crecidas de ríos, principalmente en sectores del Litoral y la Amazonía.

Las zonas más afectadas

En la región Litoral se esperan precipitaciones generalizadas de intensidad variable, con mayor impacto en el interior de las provincias de Manabí, Esmeraldas, Santo Domingo de los Tsáchilas y Los Ríos.

Para la región Interandina, las lluvias se concentrarán principalmente en las localidades cercanas a las estribaciones de la cordillera Occidental.

En la Amazonía se pronostican precipitaciones de diversa intensidad a lo largo de toda la región, mientras que en la región Insular también existe la probabilidad de lluvias generalizadas.

¿Qué provocará este episodio de lluvias?

Según el pronóstico, este escenario responde al ingreso de humedad asociada a la Zona de Convergencia Intertropical, sumado a una circulación atmosférica favorable para la formación de lluvias y tormentas.

"Además, las anomalías positivas de la temperatura superficial del mar frente a la costa ecuatoriana contribuirán a mantener un ambiente de inestabilidad atmosférica", señaló el Inamhi.

Alta radiación UV

El Inamhi también alerta que del 1 al 4 de agosto se prevé incremento de la temperatura en horas del día e índices de radiación UV en varias localidades del Ecuador.

Las zonas más afectadas serán Manabí, Guayas, Los Ríos, El Oro, Imbabura, Pichincha, Loja, Sucumbíos, Orellana, Pastaza, Morona Santiago y Zamora Chinchipe.