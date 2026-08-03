Ratifican sentencia contra hombre por tráfico de pepinos de mar de Galápagos

Ratifican sentencia de tres años para hombre por tráfico de pepinos de mar.

Ratificaron pena para hombre acusado de traficar pepinos de mar de las islas Galápagos, según informó la Fiscalía este lunes 3 de agosto de 2026.

Jimmy Hernán P. C. fue sentenciado a tres años de cárcel por el delito contra la flora y fauna silvestres.

El acusado apeló la sentencia y esta fue ratificada por la Sala de Garantías Penales de Guayas.

La sentencia original fue emitida el 13 de octubre de 2025. El tribunal la ratificó en una audiencia que se llevó a cabo el 28 de julio de 2026.

Como parte de la condena, el hombre deberá pagar una multa equivalente a 10 salarios básicos, es decir, 4 820 dólares.

El sentenciado fue detenido movilizando tanques metálicos y gavetas con 510 ejemplares de pepino de mar.

De acuerdo con la investigación, el sentenciado participó en la comercialización de los pepinos de mar desde la isla Floreana.