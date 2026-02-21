Dos policías activos son detenidos por presunto robo de vehículo

En San Miguel de Los Bancos, tres personas fueron aprehendidas luego de que agentes identificaran un vehículo reportado como robado, en el que se movilizaban en actitud sospechosa. El procedimiento permitió confirmar que dos de los detenidos pertenecen a la Policía Nacional del Ecuador y se encontraban en servicio activo.

Durante la intervención, los uniformados hallaron dentro del automotor armas de dotación y prendas policiales. Tras la verificación, los sospechosos fueron trasladados a dependencias policiales para iniciar el proceso correspondiente.

De acuerdo con la información difundida por John Reimberg, los dos agentes serán puestos a órdenes de la justicia para la judicialización del caso, mientras avanzan las investigaciones para determinar responsabilidades.

Las autoridades reiteraron que los controles continuarán y que no se tolerarán actos ilícitos dentro de la institución, reafirmando el compromiso de aplicar la ley sin distinciones.