Presidenta de la Cámara de Comercio de Quito exige a las autoridades más seguridad

"Exijamos a las autoridades que hagan su trabajo para garantizar nuestra seguridad", Mónica Heller, presidenta de la Cámara de Comercio de Quito, se pronunció ante el incremento de la violencia en la ciudad.

Los hechos que han conmocionado los últimos días a Quito, como el asesinato de un guardia de seguridad en un restaurante y el robo violento en una cafetería en el sector de Cumbayá, o el descubrimiento del cadáver de un taxista en la cajuela de su vehículo en el norte de Quito, generaron la reacción de decenas de ciudadanos.

En este contexto, Heller, escribió en su cuenta de X, que "el hecho de que estemos viviendo (en Quito)una ola de inseguridad no significa que debamos normalizarla", para luego llamar a la ciudadanía a "mantener la esperanza que esta situación puede corregirse" y ha exigir a las autoridades que trabajen con más énfasis en proporcionar seguridad.

La víspera, la influencer propietaria de la cafetería víctima también de un robo violento, Michelle Katz, se pronunció en su cuenta de TikTok, donde sostuvo que "uno no ve la gravedad del país hasta que la delincuencia te toca la puerta" en alusión al hecho violento en su cafetería y a la muerte del guardia de seguridad en la cafetería Cyril.

Katz, narró que fueron víctimas de un robo donde "sintieron el miedo y la impotencia", pero eso no hará "que se queden callados".

Llamó a alzar la voz y escoger no rendirse frente a la delincuencia.