Crimen de gerente financiero de universidad en Quito: 5 adultos y un menor son detenidos

Cinco adultos y un adolescente fueron detenidos por el crimen del gerente financiero de una universidad de Quito.

Cinco adultos y un adolescente fueron detenidos este jueves 9 de julio de 2026 por el asesinato del gerente financiero de una universidad de Quito.

La Fiscalía informó que realizó un operativo en varios inmuebles de la capital en el marco de la investigación por el asesinato del hombre de 42 años registrado el 11 de junio de 2026.

Cinco adultos fueron detenidos y un adolescente fue aislado como por este crimen que aún se investiga.

Durante el operativo se retuvieron celulares, computadoras y dispositivos de almacenamiento.

La Fiscalía agregó que la situación jurídica de los detenidos se resolverá en las próximas horas.

El asesinato el 11 de junio

Santiago Ávalos, de 42 años, se movilizaba en su vehículo la noche del 11 de junio de 2026, cuando fue interceptado por hombres armados.

Mientras conducía por la avenida Oswaldo Guayasamín fue baleado hasta chocar contra un poste a un lado de la vía.

El vehículo quedó a un costado del camino y el hombre murió a causa de la gravedad de las heridas.

Las causas del crimen no han sido determinadas, pero las autoridades investigan los hechos a través de un seguimiento de las imágenes de las cámaras de seguridad del lugar.