Ministro de Producción se reúne con director de la Agencia de Comercio y Desarrollo de EE.UU.

El ministro de Producción Luis Jaramillo se reunió con Thomas R. Hardy, Subdirector y Director de Operaciones de la Agencia de Comercio y Desarrollo de los Estados Unidos (Ustda) para explorar nuevas oportunidades de inversión y financiamiento que impulsen proyectos de sectores estratégicos en el Ecuador.

La delegación ecuatoriana cumple una agenda oficial desde el pasado 18 de noviembre junto a la Cancillería y la Embajada de Ecuador en el país norteamericano.

Además, los funcionarios ecuatorianos mantuvieron una reunión en Washington con Pierre Yared, Pdte. del Consejo de Asesores Económicos de la Casa Blanca, para revisar temas clave de la agenda bilateral.

Durante el diálogo con el Consejo de Asesores Económicos de la Casa Blanca se abordaron nuevas oportunidades para impulsar comercio, atraer inversiones y fortalecer la competitividad de los sectores productivos del Ecuador.

Entre los avances y acuerdos logrados hasta el momento de manera oficial se conoce que varios productos agrícolas y de origen natural, particularmente aquellos que no se producen de manera significativa en el mercado estadounidense, dejarán de estar sujetos a aranceles recíprocos a partir del 13 de noviembre del 2025.

Entre estos productos se encuentran: café, cacao, piñas, mangos, pitahaya, otras frutas tropicales, jugos de frutas, especias, banano, palmito, plátano, naranja, tomate y otros.

Este avance se produce tras la modificación de EE.UU. al esquema de aranceles recíprocos e incluye 105 productos de origen ecuatoriano para eliminación inmediata de sobre tasa del 15%.