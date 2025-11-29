La Asamblea aprobó la proforma presupuestaria de Noboa por USD 46 255 millones para 2026

La Asamblea Nacional aprobó, este sábado 29 de noviembre del 2025, el proyecto de presupuestos generales estatales para 2026 que envió el presidente Daniel Noboa. La Proforma asciende a 46 255 millones de dólares, con un déficit equivalente al 3,9 % del Producto Interno Bruto (PIB).

Con 78 votos a favor, de 148 legisladores presentes, el pleno del Parlamento decidió acoger las recomendaciones del informe que había emitido días antes la Comisión de Régimen Económico y Tributario, que sugería aprobar el presupuesto y también la programación cuatrianual del presupuesto 2026-2029, al considerar que cumplen con lo establecido en la Constitución y la ley.

La presidenta de la comisión, la oficialista Nathaly Farinango, señaló que para analizar estos presupuestos se recibieron a diversas autoridades, expertos, organizaciones sociales e incluso a asambleístas de otras comisiones. Lo cual les permitió concluir que la asignación de recursos se "orienta hacia los objetivos estratégicos del país".

Farinnago también señaló que el plan anual de inversiones 2026 contempla "un total de 377 proyectos, con una asignación de 2 181,47 millones de dólares, evidenciando que la planificación estatal busca atender las demandas más urgentes de nuestra ciudadanía".

Cuestionamientos de oposición

Sin embargo, los asambleístas de la oposición votaron en contra de la aprobación de la proforma y pidieron que se lo devuelva al presidente Noboa con observaciones. Esta decisión buscaba que el Ejecutivo presente "un presupuesto real, que cumpla con las expectativas de la gente".

"Estamos ante un presupuesto que nace con vicios de ilegalidad, que carece de transparencia en el uso del impuesto al valor agregado y que está priorizando el pago de la deuda sobre la inversión en obra pública y bienestar de los ecuatorianos", aseguró la legisladora Mónica Alemán, del movimiento Revolución Ciudadana.

Con ella coincidió Alfredo Serrano, del conservador Partido Social Cristiano (PSC), que dijo que el presupuesto era "inejecutable" y que estaba "desfinanciado". "Favorece una vez más al pago de deuda y le vuelve a meter la mano a los recursos de los afiliados para lograr financiarlo", indicó.

¿Reducción de presupuesto para universidades?

Durante el acalorado debate, la oposición aseguró que en el proyecto se reducía el presupuesto a unas 19 universidades públicas. Declaraciones que fueron negadas por el oficialismo, que indicó que en 2026 se aumentará la asignación a este rubro, pero que habrá una desconcentración de los recursos para repartir el dinero entre más instituciones de educación superior.

A través de un comunicado, la bancada de ADN también afirmó que el presupuesto asignará más recursos para la salud y educación, fortalecer la inversión en seguridad y mantener los programas sociales.

"En materia educativa, la Proforma 2026 "impulsa la formación superior: incorpora 59 millones adicionales y 150 millones en inversiones para 22 universidades y escuelas politécnicas", añadió el oficialismo.

En los exteriores del Parlamento, organizaciones sociales, estudiantes e indígenas protestaron en contra del proyecto y mostraron su apoyo a la educación pública y comunitaria.