Estos son los productos que gravan ICE en Ecuador

Conoce la lista completa de productos que pagan este tributo en Ecuador.

El gobierno de Daniel Noboa anunció este jueves 11 de junio del 2026, que en el marco del arranque de la Copa Mundial de la FIFA, se quitará el Impuesto a los Consumos Especiales (ICE) a las bebidas de moderación.

Esta medida alcanza solo a una parte de muchos bienes y servicios que cada vez que una persona compra ciertos productos o contrata determinados servicios en Ecuador, paga una parte del valor corresponde al Impuesto a los Consumos Especiales (ICE).

Este tributo se aplica a bienes considerados de lujo o a aquellos cuyo consumo puede generar efectos en la salud o el medio ambiente.

¿Qué es el ICE y cuál es su objetivo en Ecuador?

El ICE es un impuesto indirecto que grava la producción nacional y la importación de determinados bienes y servicios.

Entre sus principales objetivos está desincentivar el consumo de productos como cigarrillos, bebidas alcohólicas y bebidas azucaradas, además de generar recursos para el Estado mediante la recaudación tributaria.

Lista de productos sujetos al ICE

Entre los bienes sujetos al ICE se encuentran los cigarrillos, productos derivados del tabaco, perfumes, videojuegos, armas de fuego y municiones, así como vehículos motorizados, incluidos algunos automóviles híbridos y eléctricos.

Esta es la lista publicada por el Servicio de Rentas Internas (SRI) de los principales bienes y servicios sujetos a este impuesto:

Categoría Ítems Bienes (Fabricación, Producción o Importación) Cigarrillos Productos del tabaco y sucedáneos Perfumes, aguas de tocador o similares Video Juegos Armas de fuego, armas deportivas y municiones Focos Incandescentes Cocinas, cocinetas, calefones y sistemas de calentamiento Vehículos motorizados (inclusive híbridos o eléctricos) Aviones, avionetas, helicópteros, motos acuáticas, tricares, cuadrones, yates y barcos de recreo Bebidas alcohólicas (cerveza industrial y artesanal) Bebidas energizantes Bebidas gaseosas (alto y bajo contenido de azúcar) Bebidas no alcohólicas Prestación de Servicios Televisión pagada Telefonía fija y planes prestados a sociedades Cuotas, membresías, afiliaciones, acciones y similares de clubes sociales

Servicios de uso diario que también gravan el ICE

El impuesto no solo se aplica a productos. También grava servicios como la televisión pagada, algunos servicios de telefonía fija y planes corporativos, así como las cuotas, membresías y afiliaciones que cobran determinados clubes sociales.

El valor del ICE se incorpora al precio final que paga el consumidor.

Aunque muchas personas lo asocian únicamente con el alcohol o el tabaco, el ICE está presente en una amplia variedad de bienes y servicios de consumo habitual.

Su aplicación forma parte de la política tributaria ecuatoriana y busca influir en los hábitos de consumo mientras contribuye a la recaudación de recursos para el Estado.