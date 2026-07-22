BID aprueba garantía por USD 250 millones para reducir la desnutrición infantil en Ecuador.

El BID busca respaldar la inversión para reducir la desnutrición crónica infantil en Ecuador.

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aprobó una garantía de hasta USD 250 millones que permitirá al país movilizar alrededor de USD 500 millones en los mercados internacionales para financiar programas dirigidos a mujeres embarazadas y niños menores de dos años.

El anuncio lo realizó el presidente del Grupo BID, Ilan Goldfajn, durante su visita al Ecuador, en la que también confirmó un paquete de apoyo financiero de USD 7.500 millones para el país durante los próximos cinco años.

El monto que podría ampliarse hasta USD 10 500 millones, dependiendo de las condiciones para la inversión y la ejecución de los proyectos.

¿Cómo funcionará el nuevo financiamiento?

La garantía aprobada por el Directorio Ejecutivo del BID respaldará la emisión de un instrumento financiero vinculado al cumplimiento de resultados. El objetivo es fortalecer las políticas públicas orientadas a reducir la desnutrición crónica infantil mediante mejoras en la prestación de servicios de salud, el financiamiento y la gobernanza institucional.

El programa prevé beneficiar a:

250.000 mujeres embarazadas.

500.000 niños menores de dos años.

Poblaciones en situación de vulnerabilidad en distintas zonas del país.

El BID anuncia USD 7.500 millones para Ecuador

La iniciativa busca generar reducciones sostenidas en los indicadores de desnutrición infantil, uno de los principales problemas de salud pública que enfrenta Ecuador, indicó la entidad en un comunicado de prensa.

El apoyo anunciado por el Grupo BID forma parte de la nueva Estrategia País acordada con Ecuador y contempla financiamiento soberano, inversiones del sector privado y asistencia técnica.

El paquete financiero incluye recursos provenientes del BID, BID Invest y BID Lab para impulsar proyectos relacionados con crecimiento económico, infraestructura y fortalecimiento institucional.

Según Goldfajn, el respaldo financiero podría alcanzar los USD 10.500 millones en función del avance de las condiciones habilitantes para la inversión en el país.

Lanzan la iniciativa "Ecuador Crece"

Como parte de este apoyo, el Grupo BID presentó la iniciativa "Ecuador Crece", diseñada para acompañar la implementación de la Agenda de Crecimiento Ecuador 2040 impulsada por el Gobierno ecuatoriano.

La propuesta forma parte del programa regional "LAC Crece", que busca fomentar el crecimiento económico liderado por la inversión privada en América Latina y el Caribe.

El programa priorizará sectores considerados estratégicos para el desarrollo del país, entre ellos:

Energía

Minería

Agroindustria

Manufactura

Turismo

Vivienda

Además, contempla acciones para fortalecer la regulación, ampliar el acceso al financiamiento, mejorar la infraestructura logística y promover el desarrollo del capital humano.