Inversión, empleo, dólares...: Las claves de la Agenda Ecuador 2040 presentada al BID

El presidente Daniel Noboa mantuvo un encuentro con Ilan Goldfajn, presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), con el objetivo de fortalecer iniciativas enfocadas en el desarrollo económico, la educación, la inversión social y el bienestar de las familias.

Durante la reunión se revisaron proyectos conjuntos y se ratificó el compromiso de mantener una cooperación entre el Gobierno ecuatoriano y el organismo multilateral para impulsar nuevas oportunidades de crecimiento.

Agenda Ecuador 2040

Uno de los principales temas del encuentro fue la presentación de la Agenda de Crecimiento Ecuador 2040, un plan que plantea una visión de largo plazo para fortalecer la economía nacional.

Según explicó el presidente Noboa, la estrategia busca crear condiciones para atraer inversión, generar empleo y ampliar las oportunidades para la población, con metas que permitan un crecimiento sostenido durante los próximos años.

Cuatro pilares estratégicos para el desarrollo

La ministra de Economía y Finanzas, Sariha Moya, señaló que la Agenda Ecuador 2040 está sustentada en cuatro pilares estratégicos que orientarán las acciones del sector público y privado.

Los ejes son:

Institucionalidad y seguridad jurídica

Estabilidad fiscal

Competitividad e inversión productiva

Fortalecimiento de la dolarización y profundidad financiera

Seguimiento permanente a las metas

La ministra indicó que la estrategia contará con un sistema de gobernanza permanente para medir el cumplimiento de los objetivos, actualizar prioridades cuando sea necesario y transparentar los avances alcanzados.

Según el Gobierno, este mecanismo permitirá que la ciudadanía conozca las acciones ejecutadas y los resultados obtenidos en cada una de las áreas priorizadas.

🇪🇨 ¡DANIEL NOBOA DESTACA LA AGENDA 2040 Y LOS AVANCES ECONÓMICOS!



El presidente Daniel Noboa afirmó que la Agenda 2040 busca impulsar el crecimiento y generar más oportunidades para los ecuatorianos. Además, destacó la reducción del riesgo país, el aumento de las reservas… pic.twitter.com/ozSrecaged — Tiempo (@TiempoEc) July 21, 2026

El BID anuncia la iniciativa Ecuador Crece

Durante la presentación, Ilan Goldfajn destacó que la Agenda Ecuador 2040 establece una dirección clara para transformar las oportunidades del país en crecimiento económico, empleo y bienestar.

Además, anunció la iniciativa Ecuador Crece, mediante la cual el Grupo BID pondrá a disposición del país financiamiento, recursos no reembolsables, asistencia técnica, inversiones para los sectores público y privado y apoyo a reformas de corto, mediano y largo plazo.

Participación del sector privado y la academia

La Agenda Ecuador 2040 fue elaborada con la participación del sector privado, la academia y organismos internacionales, con el propósito de construir una estrategia de desarrollo basada en consensos.

El Gobierno sostiene que este proceso permitirá fortalecer la competitividad, mejorar el clima de inversión y promover un crecimiento económico sostenible.

Trabajo conjunto entre instituciones

La elaboración de la agenda fue liderada por los ministerios de Economía y Finanzas, Producción, Comercio Exterior e Inversiones, y la Secretaría General de la Administración Pública, Planificación y Gabinete, con el acompañamiento técnico del BID y otros organismos internacionales.

El documento fue construido mediante mesas de trabajo con representantes de distintos sectores productivos y económicos, que aportaron propuestas para definir las prioridades del país hacia el año 2040.