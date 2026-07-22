¿Es recuperable el feriado por el 25 de julio en Guayaquil?

Guayaquil disfrutará de un feriado no recuperable este viernes 24 de julio.

El 25 de julio Guayaquil disfrutará de un feriado no recuperable, para conmemorar sus 491 años de fundación. Esta fecha cívica es conocida popularmente como las Fiestas Julianas.

Como la fecha original coincide con el fin de semana, el descanso obligatorio se traslada al viernes anterior, aplicando únicamente para los habitantes del cantón y sus parroquias rurales.

Quienes residen o trabajan en otras ciudades del país mantendrán su jornada habitual ese día.

¿Qué dice la Ley de Feriados en Ecuador?

La normativa vigente establece que varios feriados pueden trasladarse para fomentar el turismo interno.

Según la Ley de Feriados:

Si la fecha cae miércoles, jueves o sábado, el descanso se traslada al viernes.

Si coincide con martes o domingo, el feriado pasa al lunes.

Cuando el feriado cae viernes o lunes, se mantiene en su fecha original.

Feriados que restan en Ecuador durante 2026

Después del descanso por el Primer Grito de la Independencia, el calendario nacional contempla los siguientes feriados: