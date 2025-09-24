Requisitos, registro y cobros; ¿cómo saber si es beneficiario del bono Raíces en Ecuador?
El bono Raíces se entregará por una sola vez. Los beneficiarios son familias rurales productoras de los sectores agrícola y pecuario.
El bono Raíces es una compensación del Gobierno por la eliminación del subsidio al diésel
Ministerio de Agricultura
Actualizada:
24 sep 2025 - 19:34
El bono Raíces es una compensación que implementó el Gobierno de Daniel Noboa después de la eliminación del subsidio al diésel. Este beneficio de 1 000 dólares se entregará a 100 000 agricultores del Ecuador.
La compensación se realiza por una sola vez y está destinado para fortalecer el trabajo en el campo, según el Ejecutivo. BanEcuador será la entidad encargada de desembolsar estos fondos a los beneficiarios.
Los ciudadanos pueden conocer si son beneficiarios de la siguiente forma:
Cumplir con los requisitos
- Ser parte de familias rurales productoras de los sectores agrícola y pecuario
- Encontrarse en situación de pobreza o extrema pobreza, según información de la Unidad del Registro Social.
- Al menos una persona debe dedicarse a actividades agropecuarias
- No haber sido beneficiario del bono Catta Nuevo Ecuador
- Tener 18 o más años al momento de la suscripción del decreto, 12 de septiembre
- No ser beneficiario de transferencias monetarias no contributivas regulares administradas por el Ministerio de Inclusión Económica y Social
- No constar como persona fallecida, según la información de la Dirección General de Registro Civil
- No encontrarse en las bases de datos del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) como afiliado bajo relación de dependencia, afiliado independiente, afiliado voluntario y/o jubilado. Se exceptúan a quienes se encuentren afiliados al seguro social campesino y afiliados como trabajador no remunerado del hogar.
Verificar el registro
- Encontrarse registrados en las bases de datos oficiales de la Autoridad Agraria Nacional
- Tener una cuenta activa en BanEcuador. Si no cuenta con una, debe acercarse a la entidad bancaria con una copia de cédula y una copia de la planilla de servicios básicos emitidad en los últimos tres meses.
- BanEcuador recordó que no existe registro abierto ni inscripción para el bono. La entrega solo se realizará con los registros del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca.
¿Cómo se realizará el cobro?
BanEcuador envíará mensajes de confirmación a los beneficiarios. Si recibe el aviso puede acercarse a cobrar el bono Raíces según el cronograma de acuerdo al último dígito de cédula:
