Requisitos, registro y cobros; ¿cómo saber si es beneficiario del bono Raíces en Ecuador?

El bono Raíces es una compensación del Gobierno por la eliminación del subsidio al diésel

El bono Raíces es una compensación que implementó el Gobierno de Daniel Noboa después de la eliminación del subsidio al diésel. Este beneficio de 1 000 dólares se entregará a 100 000 agricultores del Ecuador.

La compensación se realiza por una sola vez y está destinado para fortalecer el trabajo en el campo, según el Ejecutivo. BanEcuador será la entidad encargada de desembolsar estos fondos a los beneficiarios.

Los ciudadanos pueden conocer si son beneficiarios de la siguiente forma:

Cumplir con los requisitos

Ser parte de familias rurales productoras de los sectores agrícola y pecuario

de los sectores agrícola y pecuario Encontrarse en situación de pobreza o extrema pobreza , según información de la Unidad del Registro Social.

, según información de la Unidad del Registro Social. Al menos una persona debe dedicarse a actividades agropecuarias

debe dedicarse a No haber sido beneficiario del bono Catta Nuevo Ecuador

haber sido del Tener 18 o más años al momento de la suscripción del decreto, 12 de septiembre

al momento de la suscripción del decreto, 12 de septiembre No ser beneficiario de transferencias monetarias no contributivas regulares administradas por el Ministerio de Inclusión Económica y Social

no contributivas regulares administradas por el No constar como persona fallecida, según la información de la Dirección General de Registro Civil

No encontrarse en las bases de datos del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) como afiliado bajo relación de dependencia, afiliado independiente, afiliado voluntario y/o jubilado. Se exceptúan a quienes se encuentren afiliados al seguro social campesino y afiliados como trabajador no remunerado del hogar.

Verificar el registro

Encontrarse registrados en las bases de datos oficiales de la Autoridad Agraria Nacional

en las bases de datos oficiales de la Tener una cuenta activa en BanEcuador . Si no cuenta con una, debe acercarse a la entidad bancaria con una copia de cédula y una copia de la planilla de servicios básicos emitidad en los últimos tres meses.

activa en . Si no cuenta con una, debe acercarse a la entidad bancaria con una copia de cédula y una copia de la planilla de servicios básicos emitidad en los últimos tres meses. BanEcuador recordó que no existe registro abierto ni inscripción para el bono. La entrega solo se realizará con los registros del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca.

¿Cómo se realizará el cobro?

BanEcuador envíará mensajes de confirmación a los beneficiarios. Si recibe el aviso puede acercarse a cobrar el bono Raíces según el cronograma de acuerdo al último dígito de cédula: