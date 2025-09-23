El bono raíces ha convocado a cientos de personas en BanEcuador de Riobamba
El anuncio de 1 000 dólares que hizo el Gobierno ha sido un atractivo para los agricultores que buscan información a diario en Chimborazo.
Cientos de personas acuden a BanEcuador en Riobamba por el bono.
23 sep 2025 - 20:31
En Chimborazo ha generado interés el anuncio del presidente Daniel Noboa sobre el beneficio para 100 000 agricultores del país que recibirán un aporte económico de 1 000 dólares. Estos recursos están destinados a fortalecer su trabajo en el campo con el denominado bono raíces.
La expectativa creció entre los pequeños y medianos productores de la provincia. Cientos de agricultores acuden a solicitar información sobre cómo acceder al beneficio y conocer los requisitos. Para cientos de agricultores, la medida representa una oportunidad de inversión en maquinaria, insumos y producción.
Durante dos días cientos de personas han llegado a las oficinas de BanEcuador en Riobamba buscando acceder al beneficio. El plan gubernamental contempla un fondo para garantizar la compra de arroz, lo que busca brindar seguridad a los productores frente a los problemas de intermediación y caída de precios.
Los agricultores emocionados expresan su interés en convertirse en beneficiarios de estas iniciativas, que según señalan podrían marcar una diferencia en la economía rural de Chimborazo.
Para acceder a este bono estos son los requisitos que se deben cumplir:
- Encontrarse registrados en las bases de datos oficiales de la Autoridad Agraria Nacional.
- No haber sido beneficiario del bono Catta Nuevo Ecuador.
- Tener una edad mayor o igual a 18 años al momento de la suscripción del decreto, que se realizó este viernes, 12 de septiembre.
- Encontrarse en situación de pobreza o extrema pobreza según información de la Unidad del Registro Social.
- No ser beneficiario de transferencias monetarias no contributivas regulares administradas por el Ministerio de Inclusión Económica y Social o quien haga sus veces
- No constar como persona fallecida, según la información de la Dirección General de Registro Civil
- No encontrarse en las bases de datos del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) como afiliado bajo relación de dependencia, afiliado independiente, afiliado voluntario y/o jubilado. Se exceptúan a quienes se encuentren afiliados al seguro social campesino y afiliados como trabajador no remunerado del hogar
- No constar en los registros del personal del Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional (Isspol) e Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas (Issfa)
- El Decreto especificó que este bono de USD 1 000 se entregará por una sola vez, a través de una acreditación en la cuenta bancaria del beneficiario en BanEcuador.
