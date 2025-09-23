El bono raíces ha convocado a cientos de personas en BanEcuador de Riobamba

Cientos de personas acuden a BanEcuador en Riobamba por el bono.

En Chimborazo ha generado interés el anuncio del presidente Daniel Noboa sobre el beneficio para 100 000 agricultores del país que recibirán un aporte económico de 1 000 dólares. Estos recursos están destinados a fortalecer su trabajo en el campo con el denominado bono raíces.

La expectativa creció entre los pequeños y medianos productores de la provincia. Cientos de agricultores acuden a solicitar información sobre cómo acceder al beneficio y conocer los requisitos. Para cientos de agricultores, la medida representa una oportunidad de inversión en maquinaria, insumos y producción.

Durante dos días cientos de personas han llegado a las oficinas de BanEcuador en Riobamba buscando acceder al beneficio. El plan gubernamental contempla un fondo para garantizar la compra de arroz, lo que busca brindar seguridad a los productores frente a los problemas de intermediación y caída de precios.

Los agricultores emocionados expresan su interés en convertirse en beneficiarios de estas iniciativas, que según señalan podrían marcar una diferencia en la economía rural de Chimborazo.

Para acceder a este bono estos son los requisitos que se deben cumplir: