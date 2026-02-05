¿Qué son los bonos con los que Ecuador volvió al mercado internacional este 2026?

Ecuador volvió a emitir bonos soberanos en el mercado internacional desde inicios de 2026, luego de siete años de su última transacción.

Según el Ministerio de Economía y Finanzas, el regreso del país al mercado de bonos está relacionado con la mejora económica del país, así como el riesgo país menor.

Un bono es como un préstamo que hace el país: el gobierno pide dinero prestado a inversionistas del mercado financiero internacional y devuelve ese dinero después de un tiempo sumándole un interés.

Es como refinanciar una deuda que ya tenías: Hay un alivio de las deudas que estaban por vencer pronto, pero se deberán pagar más adelante.

A inicios de 2026, Ecuador volvió a emitir bonos internacionales por deudas de USD 4 000 millones de dólares que estaban por vencer.

La venta de bonos fue en dos partes: los primeros 2 200 millones de dólares se pagarán desde 2034 y otros 1 800 millones desde 2039, con un rendimiento promedio de 8,975%, "y reportando el diferencial más bajo de su historia frente a los bonos del Tesoro de Estados Unidos", señaló el Ministerio de Economía y Finanzas.

La tasa de interés de esta transacción se ubica alrededor del 9%, pero, puede variar según cómo esté el riesgo país y las condiciones del mercado internacional.