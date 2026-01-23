El monto máximo que otorga el BIESS en los préstamos quirografarios subió en 2026

El incremento del Salario Básico Unificado (SBU) para 2026 impactó a los créditos que otorga el Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (Biess).

Se actualizaron los montos máximos de financiamiento de sus productos, en especial los préstamos hipotecarios y quirografarios, pues se calculan en función del nuevo salario mínimo. Desde este año, el SBU pasó de 470 a 482 dólares.

En el caso de los préstamos quirografarios, el monto máximo de financiamiento pasó de 37 600 dólares en 2025 a 38 560 dólares en 2026. Esta cifra equivale a 80 salarios.

¿Cómo calcular el monto de jubilación?

Por lo tanto se amplía el margen de endeudamiento para afiliados y jubilados que acceden a este tipo de crédito de consumo.

Créditos hipotecarios

La actualización también alcanza a los préstamos hipotecarios, cuyos techos de financiamiento también se ajustaron de acuerdo con el nuevo SBU.

Desde este año, el monto máximo es de 94 303 dólares, pues se calcula en 195 salarios básicos. En cambio, el límite vigente en 2025, era de 91 955 dólares.