SRI amplió plazo para entregar declaraciones y anexos que vencían el 12 de enero

El SRI amplió el plazo para que los contribuyentes especiales puedan presentar sus declaraciones.

El Servicio de Rentas Internas (SRI) amplió el plazo para la presentación de declaraciones y anexos tributarios, para personas naturales, jurídicas con dígito 1 y 2 y contribuyentes especiales, cuyo plazo vencía el 12 de enero del 2026.

El lunes 12 de enero del 2026, primer día hábil del año para realizar estas declaraciones, se registraron intermitencias en la plataforma en línea del SRI, por lo que los contribuyentes no pudieron acceder al sistema para consultar los comprobantes electrónicos recibidos y realizar el trámite.

Según el SRI, las fallas fueron ocasionadas por la alta demanda transaccional y el volumen de información procesada

Felipe Montalvo, analista tributario, recuerda que el 12 de enero finalizaba el plazo para los contribuyentes cuyo noveno dígito del RUC es 1 y 2, así como a los contribuyentes especiales.

Ante este escenario, el SRI emitió la resolución mediante la cual se amplía el plazo de declaración. Los contribuyentes con noveno dígito de RUC que termina en 1 y 2 podrán presentar sus declaraciones hasta el 21 de enero del 2026. El SRI aclaró que la ampliación es excepcional.

Mientras que los contribuyentes especiales podrán declarar hasta el jueves 15 de enero del 2026, indica la resolución.

Según el SRI, la medida busca evitar que los contribuyentes se vean afectados con la generación de multas, intereses o recargos derivados del incumplimiento involuntario causado por los problemas del sistema.