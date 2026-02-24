Colombia activa arancel del 30% a importaciones ecuatorianas por tasa impuesta por Noboa

Expertos advierten que el intercambio comercial entre Ecuador y Colombia se verá afectado por la imposición de aranceles del 30%.

En Colombia entró en vigor, desde este martes 24 de febrero de 2026, un arancel recíproco del 30% para una serie de productos provenientes de Ecuador.

La disposición fue oficializada mediante el Decreto 0170 de 2026, firmado el lunes 23 de febrero por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo colombiano.

El documento establece el gravamen para 23 partidas arancelarias, desagregadas en 73 subpartidas, que incluyen bienes agrícolas e industriales ecuatorianos.

Entre los productos afectados constan frijoles, arroz, cacao en polvo, plátanos, azúcar de caña, aceite de palma, grasas y aceites de pescado, calzado, neumáticos, alcohol etílico, desinfectantes, insecticidas y fungicidas, manufacturas de plástico, papel y cartón, así como tubos de hierro, acero y aluminio.

La decisión colombiana responde a la ‘tasa de seguridad’ del 30% que el Gobierno de Daniel Noboa impuso en enero de 2026 a productos colombianos.

El Gobierno ecuatoriano justificó esa tasa ante la supuesta falta de acciones contundentes del país vecino contra el crimen organizado transnacional en la frontera común.

Mientras que Colombia asegura que las fuerzas del orden si han ejecutado operaciones. El intercambio de medidas comerciales provocó reclamos formales de ambas naciones ante la Comunidad Andina (CAN).