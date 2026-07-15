Colombia levanta restricción al transporte terrestre de mercancías entre Ecuador y Colombia

El Gobierno de Colombia eliminó una medida que obligaba a los transportistas ecuatorianos a cambiar de tractocamión para movilizar mercancías hacia territorio colombiano.

La disposición fue derogada el 9 de julio de 2026, luego de que la Secretaría General de la Comunidad Andina (CAN) determinara que incumplía la normativa comunitaria, reportó el portal Primicias.

La exigencia estaba vigente desde 2021 y establecía que el transporte terrestre internacional de mercancías debía realizarse bajo un control aduanero que obligaba a efectuar un cambio de la unidad de transporte al cruzar la frontera entre ambos países.

Con la eliminación de esta medida, los transportistas ecuatorianos podrán continuar el traslado de la carga hasta su destino en Colombia sin realizar transbordos obligatorios.

¿Qué cambia para los transportistas ecuatorianos?

Hasta antes de la resolución, los transportistas ecuatorianos debían descargar la mercancía y trasladarla a un tractocamión autorizado para operar en Colombia, lo que implicaba mayores costos logísticos y retrasos en las operaciones comerciales.

La medida afectaba al transporte terrestre internacional de mercancías entre ambos países y era considerada por Ecuador como una barrera al comercio intracomunitario.

Su eliminación permitirá simplificar los procesos de transporte y reducir los costos asociados al cambio de unidad vehicular en la frontera.

La CAN determinó que la medida era contraria a la normativa

El 15 de junio de 2026, la Secretaría General de la Comunidad Andina emitió un dictamen en el que concluyó que la restricción impuesta por Colombia era incompatible con el ordenamiento jurídico comunitario.

El organismo otorgó un plazo de 20 días al Gobierno colombiano para retirar la medida y adecuarse a las disposiciones del bloque regional.

La resolución se produjo después de que Ecuador presentara, en febrero de 2026, un reclamo formal ante la CAN por un presunto incumplimiento del Acuerdo de Cartagena y del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Ecuador argumentó afectaciones económicas y comerciales

El Gobierno ecuatoriano sostuvo que la obligación de cambiar la unidad de transporte restringía la libre circulación de mercancías entre los países miembros de la Comunidad Andina.

Además, argumentó que la medida generaba costos adicionales para las empresas de transporte y reducía la competitividad del sector logístico ecuatoriano.

Según las autoridades, la disposición constituía una barrera injustificada dentro del marco normativo andino, al imponer requisitos adicionales al transporte internacional de carga.