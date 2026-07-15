John Yeboah aparece junto a DJ Khaled tras la eliminación de Ecuador

El seleccionado ecuatoriano John Yeboah apareció en una publicación del reconocido productor musical DJ Khaled.

En una de las fotografías compartidas en redes sociales, el futbolista posa junto al artista durante un encuentro en Nueva York.

La publicación fue difundida cerca de la medianoche del 14 de julio y estuvo acompañada por el mensaje: "Amor y respeto; es la única manera. Estoy en Nueva York, ¿dónde estás?"

Aunque no se reveló el motivo del encuentro, la publicación llamó la atención de aficionados ecuatorianos, ya que Yeboah permaneció en Estados Unidos tras la participación de la Tri en la Copa del Mundo.

¿Quién es DJ Khaled?

DJ Khaled es uno de los productores musicales más influyentes de la industria estadounidense.

A lo largo de su carrera ha trabajado con artistas como Drake, Jay-Z, Rihanna, Justin Bieber, Lil Wayne, Beyoncé, Future y SZA.

Además de productor, se ha consolidado como empresario y figura mediática gracias a sus colaboraciones con las principales estrellas del hip hop y el pop.

Así como por su constante presencia en redes sociales, donde reúne millones de seguidores.

Nueva York concentra la atención del Mundial

El encuentro entre Yeboah y DJ Khaled se produjo mientras Nueva York y el área metropolitana viven una intensa actividad por la final del Mundial 2026.

Durante la semana, la ciudad recibe a miles de aficionados, personalidades del deporte, artistas y creadores de contenido que participan en eventos organizados por la FIFA.

y patrocinadores oficiales antes del partido decisivo, que se disputará el domingo en el MetLife Stadium, en Nueva Jersey.

La presencia de celebridades y deportistas en la ciudad se ha convertido en una constante en los días previos al cierre del torneo, considerado uno de los eventos deportivos más importantes del año.