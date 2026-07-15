Alerta por hongo Fusarium en Ecuador: ¿Qué es, cómo se propaga y cuántos casos hay?

Controles sanitarios se realizan en la Finca Carolina, en El Oro, ante la presencia del hongo Fusarium en enero de 2026.

El sector agrícola de Ecuador se encuentra en alerta fitosanitaria tras confirmarse un segundo caso del hongo Fusarium Raza 4 Tropical (Foc R4T), un patógeno letal que amenaza directamente las plantaciones de banano, plátano y orito.

Tras la detección de la plaga, las autoridades recordaron que este hongo no afecta a la salud humana ni altera la calidad del fruto para el consumo, pero su poder de destrucción en el campo es catastrófico.

¿Qué es el hongo Fusarium Raza 4 y cómo afecta al banano?

El Fusarium Raza 4 Tropical (Foc R4T) es un hongo del suelo que ataca de forma agresiva el sistema vascular de las musáceas. El patógeno ingresa a través de las raíces de la planta y tapona los conductos que transportan el agua y los nutrientes esenciales.

Como consecuencia, la mata experimenta una marchitez acelerada: las hojas se vuelven amarillas, se doblan sobre el tallo y la planta muere inevitablemente. Hasta julio de 2026, no existe una cura química ni un tratamiento efectivo para erradicar el hongo una vez que ingresa al cultivo.

¿Cómo se propaga el Fusarium Raza 4 Tropical?

La peligrosidad de esta plaga radica en su alta resistencia, ya que las esporas del hongo pueden sobrevivir en la tierra durante más de 30 años. Según los manuales técnicos de prevención agrícola, su propagación de una finca a otra ocurre principalmente de manera mecánica por las siguientes vías:

Suelo y lodo contaminado: El hongo viaja adherido al calzado, botas o ropa de los trabajadores agrícolas.

El hongo viaja adherido al calzado, botas o ropa de los trabajadores agrícolas. Herramientas de trabajo: Machetes, herramientas de poda y equipos compartidos que no han sido desinfectados.

Machetes, herramientas de poda y equipos compartidos que no han sido desinfectados. Maquinaria y vehículos: Neumáticos de camiones o tractores que transitan por zonas infectadas.

Neumáticos de camiones o tractores que transitan por zonas infectadas. Agua de riego: El arrastre de tierra por corrientes de agua, inundaciones o escorrentías.

El arrastre de tierra por corrientes de agua, inundaciones o escorrentías. Material vegetal: El traslado ilegal o descontrolado de plantas o "hijos" enfermos.

¿Cuántos casos de Fusarium hay en Ecuador?

De acuerdo con los reportes oficiales emitidos por la Agencia de Regulación y Control Fito y Zoosanitario (Agrocalidad), actualmente existen dos focos confirmados de la plaga en el país.

Ambos casos se mantienen bajo un estricto cerco epidemiológico y de bioseguridad para evitar su dispersión hacia las 340.000 hectáreas productivas del país:

Primer foco: Detectado originalmente en la Finca La Carolina , ubicada en el cantón Santa Rosa , provincia de El Oro .

Detectado originalmente en la , ubicada en el cantón , provincia de . Segundo foco: Localizado mediante un monitoreo con tecnología de drones en un predio colindante del Sector El Quemado, en la misma parroquia del cantón Santa Rosa.

Impacto económico del hongo en la economía ecuatoriana

El banano es el principal producto de exportación agrícola no petrolero de Ecuador, generando más de USD 3.600 millones anuales en divisas. Una propagación masiva del hongo pondría en jaque miles de empleos directos e indirectos.

Un estudio técnico detallado por la Escuela Superior Politécnica del Litoral (ESPOL) proyecta un panorama alarmante: un escenario de dispersión severa del Fusarium podría ocasionar pérdidas acumuladas de hasta USD 8.300 millones en un período de 30 años.