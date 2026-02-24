Colombia prohíbe el ingreso de 30 productos desde Ecuador por vía terrestre

El plátano es uno de los productos que no podrán ingresar a Colombia por vía terrestre.

El Ministerio de Comercio y Turismo de Colombia prohibió el ingreso de 30 productos ecuatorianos a ese país por la vía terrestre. La medida se oficializó este martes 24 de febrero del 2026, el mismo día en el que empezó a cobrar el arancel recíproco de 30% a varios productos.

En el documento, firmado el pasado 20 de febrero, se establece que 30 partidas subarancelarias no podrán ingresar desde Ecuador hacia Colombia por vía terrestre, específicamente por Ipiales y otros puntos de acceso por el Departamento de Nariño y el Puerto Asís.

Entre los productos que menciona el decreto están: arroz, plátano fresco y seco, banano, coco, papa, cebolla, tomate, legumbres, maracuyá, entre otros.

El documento, de 19 páginas, también restringe el ingreso de mercancías que podrían ser utilizadas en la producción de fentanilo que se utiliza para el procesamiento ilícito de estupefacientes, por ejemplo ácido clorhídrico, éter dietílico, etc.

El Gobierno de Colombia aclara que en caso de incumplimiento de la medida, se aplicará las sanciones correspondientes, sin que haya la posibilidad de subsanar mediante declaración de legalización o de reembarcar los productos.