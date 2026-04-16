SRI cambia reglas del IVA en Ecuador: declaración será válida solo con pago total

Los cambios en la declaración y pago del IVA cambiarán a partir de junio.

El Servicio de Rentas Internas (SRI) implementará un cambio clave en la declaración del Impuesto al Valor Agregado (IVA) en Ecuador, anunció la entidad este jueves 16 de abril del 2026.

A partir del 1 de junio de 2026, los contribuyentes deberán presentar su declaración junto con el pago total del impuesto para que esta sea considerada válida.

La medida fue establecida mediante la Resolución Nro. NAC-DGERCGC26-00000016, con el objetivo de simplificar el cumplimiento tributario y brindar mayor claridad en las obligaciones fiscales.

Declaración sin pago será considerada no presentada

Según la nueva normativa, si el contribuyente no realiza el pago completo del IVA, la declaración se considerará como no presentada, incluso si existen compensaciones parciales mediante notas de crédito.

Esto implica un cambio importante en la dinámica tributaria, ya que anteriormente era posible declarar sin efectuar el pago inmediato del impuesto.

Quiénes deberán cumplir la medida

La disposición aplica a todos los contribuyentes obligados a declarar el IVA en Ecuador. Sin embargo, existen excepciones:

Usuarios del sistema de compensación fiscal del Ministerio de Economía y Finanzas del Ecuador

Exportadores de bienes

Proveedores directos de exportadores, bajo condiciones establecidas

Recomendaciones del SRI

La Administración Tributaria recomienda a los contribuyentes presentar sus declaraciones con anticipación a la fecha de vencimiento, para evitar inconvenientes y posibles sanciones.

Además, recalca que esta medida busca fortalecer una cultura tributaria basada en la transparencia, la corresponsabilidad y la eficiencia en la recaudación.

Impacto para contribuyentes

El cambio obligará a empresas y personas naturales a planificar mejor su flujo de caja, ya que deberán contar con los recursos necesarios al momento de declarar.

Con esta resolución, el SRI apunta a mejorar el control fiscal y reducir inconsistencias en el cumplimiento de las obligaciones tributarias en el país.